Lo spettacolo "Cyrano de Bergerac" arriva al Teatro Da Ponte

Spettacolo teatrale "Cyrano De Bergerac" di Edmond Rostand

Produzione: Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte

Adattamento: Edoardo Fainello

Regia: Edoardo Fainello

Preparazione vocale: Sabrina Zanette

Musicista: Marta Boraso

Costumi: Sartoria dell’Accademia Da Ponte

Interpreti: Marta Boraso, Mirko Bottega, Edoardo Fainello, Federica Girardello, Andrea Lorenzon



Scritta per l’attore Benoît-Constant Coquelin tra il 1896 e il 1897 da Edmond Rostand, “Cyrano De Bergerac” rappresenta una delle opere tragiche in versi più famose del teatro mondiale, simbolo di una generazione francese e tappa obbligata per ogni attore che voglia mettersi alla prova con un testo di elevata difficoltà ma di cui non si può assolutamente non restarne folgorati. Una storia serrata, romantica, avventurosa, tenera e allo stesso tempo violenta, il cui adattamento si rifà a diverse traduzioni (Giobbe, Cuomo, Lionello, Bigliosi) con l’aggiunta di nuove parti di testo per poter essere rappresentata in 4 attori, in una versione dal ritmo elevato. Particolare attenzione è stata riservata come sempre ai costumi, per riportare il pubblico nella metà del XVII secolo francese, tra innamoramenti, battaglie e lame di spade scintillanti. Un’opera che vi farà ridere, piangere ed innamorare per sempre.



_________________________________________

TICKET SERVICE

_________________________________________



Intero Settore A centrale 12 €

Intero settore A laterale 10 €

Intero settore B 8 €

Associati* 5 €





* Prezzo riservato agli associati alle Associazioni Culturali Red Art e Il teatro di ferro e legno, e si riferiscono solo ai posti del settore B.



_________________________________________

Modalità D’acquisto

_________________________________________



>On-line

http://web.accademiadaponte.it/tickets/eventi/cyrano-de-bergerac-20-01-2018/



>Segreteria dell'Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte

Via Tommaseo 10 Vittorio Veneto (a pochi passi dal teatro).

Telefono +39 0438 550511 / 349 7540519 (accessibile anche via SMS, WhatsApp e Telegram).

La segreteria è aperta dalle 15:15 alle 20:15 dal lunedì al giovedì.



>Botteghino del Teatro Lorenzo Da Ponte

Via Martiri della Libertà 36 Vittorio Veneto.

Il botteghino è aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 18:00.



>Punti vendita autorizzati

Gli occhiali di Laura

Via Martiri della Libertà 33 Vittorio Veneto.

Il negozio è aperto dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19.



Eliografia Lezier

Via Brandolini Brando 118 Vittorio Veneto.

Il negozio è aperto dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19



_________________________________________

Abbonamenti

_________________________________________

ABBONAMENTO SINGOLO

7 SPETTACOLI A 60 €

CON POSTO RISERVATO

Risparmio di 24 €



ABBONAMENTO DOPPIO

7 SPETTACOLI 110 €

CON 2 POSTI RISERVATI*

Risparmio di 58 €



*Nell’abbonamento doppio i posti devono essere attigui



Gli abbonamenti possono essere acquistati presso:

Segreteria dell’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte

Via Tommaseo 10 Vittorio Veneto (a pochi passi dal teatro).

Telefono +39 0438 550511

La segreteria è aperta dalle 15:15 alle 20:15 dal lunedì al giovedì.



L’ABBONAMENTO COMPRENDE:



>20 GENNAIO | ORE 20:45

CYRANO DE BERGERAC



>3 FEBBRAIO | ORE 20:45

GLI INNAMORATI



>4 FEBBRAIO | ORE 16:00 | ORE 19:30

LE BARUFFE CHIOZZOTTE



>3 MARZO | ORE 20:45

LA LOCANDIERA



>4 MARZO | ORE 16:00 | ORE 19:30

I RUSTEGHI



>7 APRILE | ORE 20:45

ROMEO E GIULIETTA



>6 MAGGIO | ORE 16:00 | ORE 19:30

IL SERVITORE DI DUE PADRONI



*Si pregano i signori abbonati di avvisare l’orario scelto della domenica via SMS, WhatsApp o Telegram al 349 7540519, comunicando il proprio codice abbonato almeno 48 prima dell’evento.



_________________________________________

Parcheggio

_________________________________________



Scopri i parcheggi disponibili

https://teatrolorenzodaponte.it/parcheggio