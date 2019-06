Arte, danza e musica per beneficenza al Teatro Comunale

Saranno addirittura due gli spettacoli per poter contenere il numerosissimo pubblico: il primo andrà in scena alle ore 17, il secondo alle 20.45. Dopo la bellissima esperienza del 2017, Evento Danza, presente con la sua attività nei comuni di Breda di Piave, San Biagio di Callalta e Silea, ripropone anche quest’anno un evento unico nel suo genere: un evento emozionante per i 150 allievi guidati da 8 insegnanti che con impegno, passione ed entusiasmo hanno dato “Vita”.

Con questo spettacolo Evento Danza sosterrà il progetto “Giocare in corsia” promosso dall’associazione Lilt di Treviso e il progetto “Una vacanza di vita”, gestito dall’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica e finanziato dall’Associazione Margherita C’è ancora Vita, dedicato alle famiglie che vivono un percorso di battaglia per la Vita di un figlio ammalato di cancro; un’attenzione particolare voluta fortemente dalla direttrice Edi Florian rivolta a tutti quei bambini e ragazzi che purtroppo non hanno l’opportunità di frequentare corsi di danza o qualsiasi altro sport causa di malattie importanti e invalidanti. Il saggio spettacolo è caratterizzato da altri elementi artistici di fondamentale bellezza: i ballerini saranno accompagnati dal vivo dall’Orchestra Ensemble e dal gruppo Drum &Percussions dell’Istituto Musicale Ravel, dall’Orchestra di musica moderna della Scuola di Musica Luchesi. L’opera d’arte pittorica che identifica il titolo Vita è stata realizzata dall’artista Massimiliano Ferragina, forte sostenitore e divulgatore della pittura emozionale attraverso un uso forte e profondo dei colori primari. La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie all’intervento delle Amministrazioni Comunali suddette presso le quali Evento Danza opera e del Comune di Treviso, dimostrando in maniera unanime attenzione verso il mondo della danza, della musica, dell’arte, della crescita dei bambini e ragazzi e alla finalità benefica dell’evento stesso. Lo spettacolo ha già fatto il tutto esaurito per entrambi gli spettacoli, il teatro è al gran completo; un grande successo per Evento Danza e per i progetti sostenuti.