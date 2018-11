Spettacolo "Gavrilo - Come Fiamma Io Ardo"

Lo spettacolo di Ceschin chiude gli eventi del Centenario nella data dell'Armistizio di Compiègne che concluse definitivamente la Prima Guerra mondiale. Domenica 11 novembre 2018 alle ore 20.45 presso il Teatro “Lorenzo Da Ponte” a Vittorio Veneto sarà presentato per la prima volta "Gavrilo - Come Fiamma Io Ardo", spettacolo di Alberto Ceschin prodotto dall'Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte.

L’11 novembre 2018 ricorre il centenario dalla firma dell’Armistizio di Compiègne che concluse definitivamente la Prima Guerra mondiale: nell’anniversario in cui tutto è finito, la storia di come è cominciato. Il 28 giugno del 1914, Gavrilo Princip ammazzava con due colpi di pistola l’erede al trono austriaco Francesco Ferdinando e la moglie Sofia, in visita a Sarajevo. Verrà condannato ancora minorenne a scontare vent’anni nel carcere cecoslovacco di Terezin, dove morirà invece dopo quattro anni di isolamento. Il suo gesto è stato per molto tempo etichettato come “casus belli” della Prima Guerra Mondiale, dopo la quale si giunse al dissolvimento dell’Impero asburgico, di quello tedesco, di quello russo e a un equilibrio instabile sullo scacchiere internazionale che ha riflessi tuttora importanti. Un secolo dopo, sappiamo come le cause che portarono allo scoppio del conflitto partissero invece da altrove e come le azioni dello studente serbo e dei suoi complici siano state invece soltanto prese a pretesto per l’inizio delle ostilità. A un anno dall’attentato di Sarajevo, in un’ultima arringa dalla cella in cui è rinchiuso, l’antieroe Gavrilo tratteggia una linea rossa che unisce ideali, ricordi e suggestioni, nell’estremo tentativo di lasciare a futura memoria il suo pensiero tragicamente utopistico.

CREDITI

Compagnia stabile Lorenzo Da Ponte

AUTORE: Alberto Ceschin

PRODUZIONE: Accademia Lorenzo Da Ponte

REGIA: Edoardo Fainello

INTERPRETI: Alberto Ceschin

MUSICHE: Marco Da Ronch, Edoardo Fainello

COLLABORAZIONI

MAI Associazione Culturale

La Tenda TV

