Spettacolo filosofico "Giordano Bruno - La Verità prima delle fiamme"

Per il ciclo “Filosofi sotto le stelle”, Pensieri in Circolo propone uno spettacolo filosofico interamente dedicato a Giordano Bruno, una delle figure più originali e controverse del Cinquecento. Gli spettatori saranno guidati alla scoperta dei capisaldi della sua “nova filosofia” che, reinterpretando le tesi copernicane, stravolse gli assetti della cosmologia e della teologia dominanti a quel tempo. Qual è il posto dell’uomo nell’universo? Come si trasforma il suo rapporto con l’infinito e con Dio?

La travagliata vicenda biografica di Giordano Bruno, frate domenicano che vagabonda per tutta Europa alla ricerca di un luogo sicuro da cui diffondere le proprie idee, si intreccia con la sua straordinaria attività filosofica capace di lasciare un segno indelebile nella storia della cultura europea e in grado, a distanza di quasi cinque secoli, di affascinare e scuotere il pubblico. Attraverso le parole e i gesti del filosofo degli infiniti mondi, considerato da molti un martire del libero pensiero, ci sarà l’occasione di entrare nel vivo della sua concezione dell’uomo, dell’universo e della vita, idee che lo porteranno a scontrarsi con la Santa Inquisizione che, nel 1600, lo condurrà sul rogo con l’accusa di eresia. Giordano Bruno sarà arso vivo e i suoi libri messi all’Indice. Nonostante ciò la sua affascinante personalità e i suoi scritti continuano a parlare al mondo e all’umanità.

La serata prevede un monologo tenuto dal dott. Marco Carniello (ideatore del progetto “Pensieri in Circolo”) con la partecipazione dell’attore Daniele Tessaro (Teatro Stabile del Veneto) e con le musiche tratte dall’opera “Telesio” di Franco Battiato. Ingresso libero e gratuito.

Per info: pensierincircolo@gmail.com