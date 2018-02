Spettacolo "Gli allegri chirurghi"

Di Ray Cooney, traduzione di Maria Teresa Petruzzi, con Corrado Rui, Alessandro Svalduz, Elvis Zago, Caterina Fighera, Sue Ellen Moret, Arianna Zanette, Gianluca Dario, Elena Baldo e Patrizio Mazzer e regia di Patrizio Mazzer.

Cosa sarebbe la nostra vita senza tutti quegli strumenti tecnologici che compaiono? Questa brillante commedia (titolo originale It runs in the family), tutta giocata tra esilaranti equivoci e situazioni paradossali, è ambientata all’ospedale Sant’Andrea di Londra dove fervono i preparativi per la consueta recita di Natale. Vi lavora il Dott. David Mortimere, chirurgo di fama mondiale felicemente sposato con Rosemary. Tutto è pronto, nella tranquilla routine quotidiana di infermieri e caposala, quando irrompe sulla scena l’ex infermiera Jane Tate con una… sorpresa. Inizia così una serie convulsa di bugie, travestimenti e reciproci inganni per cercare di salvare la situazione, che innesca una vorticosa ed esilarante girandola di battute e gags scoppiettanti.