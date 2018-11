Spettacolo "Il mistero del mistero misterioso" al Teatro del Pane

Il mistero del mistero misterioso farà brillare il nuovo weekend del Teatro del Pane: con una doppia cena-spettacolo, sabato 17 e domenica 18 novembre, animato dalla collaudata ditta Appi, Besa, Artuso, e con la regia di Mirko Artuso, andrà infatti di nuovo in scena a grandissima richiesta del pubblico quella che è la quinta produzione targata Teatro del Pane. Sia sabato che domenica, l'appuntamento è alle ore 20:00, con apertura delle porte alle ore 19.00 (Per informazioni info@teatrodelpane.it, prenotazioni prenotazioni@teatrodelpane.it +39 380 3842008).



“Quali sono gli ingredienti di questo spettacolo che nasce come giallo quasi perfetto per trasformarsi in una delle commedie più esilaranti alle quali partecipare? Semplice: un antico palazzo, un detective, un misterioso maggiordomo, un improbabile cameriere e altri stravaganti indiziati..." specifica il direttore artistico del Teatro del Pane, Artuso, a commento della sua creatura. Le vicende prendono il via quando il detective Andrea Appi riunisce i sospetti assassini della Contessa. Un imprevisto cambierà le dinamiche dell’indagine, complicando sempre più la trama del giallo e scatenando gli egoismi e le meschinità degli altri attori disposti a tutto pur di farsi notare"



E il pubblico? “Lo spettatore si trova davanti a ben tre spettacoli differenti e viene letteralmente catapultato nell'azione scenica, scoprendo cosa si nasconda tra le quinte o nei camerini. Il primo livello di spettacolo è quello che si sta consumando sul palco, ovvero il giallo che tende a scoprire il misterioso mistero, il secondo è quello della compagnia che si ritrova all’improvviso a dover risolvere un imprevisto; il terzo quello dei personaggi che, sollecitati dal “cameriere” Ramiro Besa, fanno uscire allo scoperto le loro frustrazioni, le invidie e la poca stima che hanno del loro fantomatico regista", completa Artuso.



In scena, lo ricordiamo, ci saranno con Andrea Appi e Ramiro Besa, le attrici Valentina Brusaferro e Michela Mocchiutti affiancate da Mattia Colettie Carlo Migotto, per la regia di Artuso, che firma anche le scenografie, realizzate grazie a Printmateria di Pino Perri, sostenitore della nuova produzione del Teatro del Pane.La partecipazione alla cena-spettacolo è consentita per i soli soci ACSI (Contributo 40€, Ingresso riservato ai soci ACSI – costo tessera 5€. Vale, come per ogni weekend del Teatro del Pane, la promozione Under 25 anni: contributo cena-spettacolo solo 35€).



Tutti gli eventi del Teatro del Pane sono riservati ai soci ACSI.

Il Teatro del Pane è in Via Fontane, 91 a Lancenigo

Per informazioni info@teatrodelpane.it

Per prenotazioni prenotazioni@teatrodelpane.it +39 380 3842008