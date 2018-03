Spettacolo "Il ritorno di Irene" al Museo della Battaglia

Protagoniste sono le case abbandonate dagli sfollati in zone di guerra, le case rimaste vuote, come vuote sono le stalle e i nidi sugli alberi. E così stalle, case e nidi si mettono in cammino attraverso la notte per fuggire alla guerra e ritrovare i loro abitanti. La farmacia, l’osteria, la casa della piccola Irene, il cinema muto, la cuccia di Bobi, la stalla di Nerina scenderanno ai binari in attesa di un treno che riporti chi non c’è e saliranno sopra il monte a rifar paese e a raccontarsi storie nell’attesa”. Il ritorno di Irene ricorda una bella addormentata che tutti vogliamo risvegliare dal nero incantesimo di cent’anni fa.

Autori: Gigi Brunello e Gyula Molnar. Oggetti di scena e sculture di Gigi Brunello, raccontato da Alberto De Bastiani. Ingresso libero.