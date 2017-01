Spettacolo "Il Vizietto"

Regia di Mirko Artuso, con Ramiro Besa e Andrea Appi



Uno spettacolo ironico e profondo allo stesso tempo in cui si può ridere senza vergogna e divertirsi senza complessi di colpa, grazie alla leggerezza e alla poesia con cui sono trattati temi tanto attuali quanto delicati come quelli di famiglia, maternità, omosessualità. Tutto questo accompagnato dalla ormai collaudata formula scenica del Teatro del Pane che unisce la cena allo spettacolo in un unico e coinvolgente momento, in doppia versione: sabato in forma cena spettacolo e domenica prima spettacolo, e poi cena!



con la partecipazione di

Francesca Botti, Beatrice Niero

Simonetta Barbon, Valentina Beraldo,

Alberto Moscatelli, Nicolò Gasparetto



una produzione Teatro del Pane



Sabato 14 Cena spettacolo ore 20.00 - Contributo 35 €



Domenica 15 Spettacolo ore 18.30 + Cena alle 20.00



Contributo cena+spettacolo 35€



Contributo Spettacolo 10€



Per prenotare:

info@teatrodelpane.it

Tel: 3803842008

teatrodeìpane.it