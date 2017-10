Spettacolo "L'isola che non c'è...adesso c'è" con Gli Alcuni

“L’isola che non c’è...adesso c’è” della compagnia Tieffeu Teatro di Perugia nasce dalla collaborazione con l’associazione LIBERA contro le mafie vuole coltivare il germe dell’impegno e della responsabilità civile appartenente ad ogni singolo cittadino. Lo spettacolo, adatto a bambini dai 5 anni, si terrà domenica 29 ottobre 2017 ore 16.30 al Teatro San’Anna.



Questa è un storia, vera..o quasi vera, potrebbe essere vissuta in un posto qualsiasi e di una città qualsiasi della nostra Italia. E’ la storia di un gruppo di ragazzi e di uno spazio verde abbandonato. Questo prato nonostante sia incolto, è unico rimasto tra i palazzi e per questo è il punto di incontro dei bambini del quartiere: così nasce l’isola che non c’è… adesso c’è!



www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.