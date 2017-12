Spettacolo "La Bella e la Bestia" @Villa Guidini

Con Sara Allevi, Giulio Canestrelli e Matteo Pozzobon. Con musiche dal vivo, ideazione e creazione figure di Ariela Maggi, testo e regia di Marco Zoppello.

Un fitto bosco di alti alberi, carezzati dai raggi della luna. In fondo si scorge una Luce, è di un Castello in cui una fanciulla dai biondi capelli dorme e sogna. Lei è Bella. Così bella che tutti la chiamano soltanto: Bella. Ma il castello non è il suo. Non del Principe, ma della Bestia. Così bestia che tutti lo chiamano soltanto: Bestia. Non è cattivo, non è incivile, maleducato, stupido, è semplicemente…Bestia. E come tutte le bestie fa PAURA. Come fa paura il bosco, come fanno paura le ombre e i castelli sconosciuti. Come fa paura l’amore.