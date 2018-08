Spettacolo "La dodicesima notte" @Piccolo Teatro Dante

Spettacolo teatrale "La dodicesima notte"



Autore: William Shakespeare

Regia: Federica Girardello

Interpreti: Marta Gasparini, Federica Girardello, Margherita De Luca, Lodovica Vazzoler, Rebecca Garlet, Giulia Donnola, Anna De Luca, Elena Girardello, Serenella Berton, Sofia Boz.



Lo spettacolo

Commedia in cinque atti, prende il nome dalla festa della dodicesima notte, ovvero l’Epifania. La storia si basa su due fratelli: Viola, naufragata sulla costa di dell’Illiria, e Sebastian, il fratello che lei crede morto. Viola si traveste da uomo ed entra a far parte del servizio del Duca Orsino sotto il falso nome di Cesario. Il Duca Orsino, però, è innamorato della contessa Olivia, rimasta recentemente orfana del fratello, così chiede a Viola/Cesario di corteggiarla per conto suo e, alla fine, la contessa si innamora proprio della giovane travestita da uomo. A sua volta, però, Viola si innamora del duca Orsino mentre, a complicare la situazione, approda sulle coste dell’Illiria anche Sebastian che, così come la sorella, crede che la sua gemella sia morta durante il naufragio. Il giovane, quindi, si presenta dal duca Orsino sotto mentite spoglie insieme ad Antonio, l’uomo che gli ha salvato la vita e che è molto legato a Sebastian.

Olivia, intanto, viene seguita anche dallo zio sir Toby Rutto che finge di volerle proporre sir Andrew Guanciasecca come suo fidanzato ma, in realtà, è interessato solo al suo patrimonio. Intanto, l’amministratore della servitù di Olivia, il maggiordomo Malvolio, diventa protagonista di un equivoco: il personale di corte, infatti, gli fa uno scherzo in cui si lascia intendere che Olivia sia, in realtà, innamorata di lui. Alla fine, però, tutto si risolverà nel modo migliore: Sebastian ed Olivia si scopriranno innamorati e si sposeranno, mentre il duca Orsino si renderà conto che è Viola la ragazza che fa per lui. L’unico finale infelice sarà quello di Malvolio.



La particolarità di questa messa in scena è che ad interpretare i ruoli, maschili e femminili, sono solo donne che compongono la compagnia Swan (Acting Women Acting Nucleus); ma non solo, le stesse attrici ricopriranno più personaggi che si differenzieranno da particolari stilistici e, ovviamente, dall’interpretazione delle attrici.



Ingresso gratuito con offerta libera.