Spettacolo "Le Baruffe chiozzotte" al Teatro Accademico

Di Carlo Goldoni

Con Luca Altavilla, Francesca Botti, Leonardo De Colle, Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Riccardo Gamba, Margherita Mannino, Michela Martini, Valerio Mazzucato, Giancarlo Previati, Vincenzo Tosetto, Francesco Wolf

Consulenza storico drammaturgica Piermario Vescovo

Movimenti di scena Monica Codena

Scene Antonio Panzuto

Costumi Stefano Nicolao

Musiche Antonio Di Pofi

Luci Enrico Berardi

Assistente alla regia Paola Degiuli

Direttore di scena Andrea Patron

Macchinista Matteo Cicogna, elettricista Alessandro Scarpa, fonico Matteo Chiochetta, sarta Lauretta Salvagnin, segretaria di compagnia Federica Furlanis, realizzazioni costumi Nicolao Atelier, realizzazione scene Teatro Sociale di Rovigo, progetto grafico Begriff, ufficio stampa Studio Systema.

Regia Paolo Valerio

Le donne delle Baruffe sono in attesa, hanno una decisa urgenza, quella di non far passare un altro inverno senza essersi maritate e per raggiungere questo scopo, l’anello e il matrimonio, le regole di Chioggia vanno rispettate. Il mondo femminile, fatto di famiglie e relazioni, di lavoro al merletto e di sogni d’amore, di attesa e di vitalità, è il luogo della strada. Accanto, il canale, il mondo degli uomini del mare che tornano per ripartire. Lo spazio esterno è il luogo di ritrovo dei popolani, del commercio, il luogo delle promesse d’amore, delle gelosie e delle baruffe, il luogo in cui il lieto fine è possibile. E sullo sfondo dei festeggiamenti per i tre matrimoni appena celebrati, il tempo scorre, il Cogitore è in partenza, come Goldoni è in partenza per Parigi, ricordando le donne di Chioggia e le loro Baruffe d’amore.