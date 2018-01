Spettacolo "Mi chiamo Sad e di notte sogno il mio cognome"

Testo e regia di Giuseppe Emiliani

La storia di Sad è una storia vera. La storia di un clandestino, di un immigrante, di un irregolare, di uno straniero, di un extracomunitario illegale: uno degli ultimi dannati della terra.

La storia di Sad è la storia di chi ha conosciuto il doloroso abbandono della propria casa, delle proprie radici. La storia di chi si sposta continuamente: in Italia o sulla frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti, oppure in Spagna o in Francia, ovunque. E’ la storia di quegli uomini che né la repressione, né le minacce potranno mai arrestare. La storia di Sad e’ la storia di quegli uomini che hanno deciso di non rassegnarsi alla sorte miserabile e intollerabile che gli dei e gli uomini gli hanno riservato.