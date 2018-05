Spettacolo “Monte Grappa, tu sei la mia patria”

Sabato 5 maggio alle 20.30 presso l’Auditorium Prealpi di Tarzo (TV) andrà in scena “Monte Grappa, tu sei la mia Patria”. L’opera teatrale, ideata e diretta dal dottor Massimo Neri, vedrà sul palco, accanto allo stesso autore, Enzo Samaritani e Maria Grazia Di Donato. Insieme a loro si esibirà la Corale dei Laghi, diretta da Pierangelo Callesella.

“Raccontare una guerra non è mai facile – spiega il dottor Neri – noi l’abbiamo voluto fare con semplicità, utilizzando la poesia in gergo romanesco e i canti degli Alpini per dar voce a quei personaggi e quei luoghi che la guerra l’hanno vista e combattuta”. La serata, a ingresso libero e gratuito, è organizzata dagli Artiglieri d’Italia – Gruppo delle Prealpi e del Grappa – con la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi e dell’Associazione di Mutuo Soccorso Noi x Noi.