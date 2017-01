Spettacolo "Neve" con Giovanni Betto

Per la prima volta in scena il testo scritto e interpretato da Giovanni Betto, regia di Mirko Artuso

Nell'insensata tragicità della guerra, un uomo, poi dato per disperso, fa la sua scelta fra la vita e la morte. Ma la sua scelta segnerà il destino di molti. Quest'uomo in qualche maniera ritorna, come ombra portata dal vento del tempo. Ma l'eco di quella scelta primigenia ha nel frattempo travolto prima una moglie, poi una figlia, poi un nipote. E il nipote, oggi, esige risposte. Una voce che grida l'attaccamento alla vita, istintivo, viscerale e che ci invita a gioire, ad amare e a inseguire il nostro essere di felicità. Per scioglierla la neve. Tutta.

Apertura ore 19.30

Cena ore 20

Spettacolo ore 21.30

Contributo spettacolo 10€

Contributo cena + spettacolo 35€

Per prenotare: info@teatrodelpane.it, Tel: 3803842008, www.teatrodelpane.it