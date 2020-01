Spettacolo "Nightmare before Christmas"

a Jesolo arriva

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS il musical



Prossima tappa del tour:

30 gennaio 2020 - Teatro Vivaldi, JESOLO



- Sito internet: www.nbcmusical.it

- Promo YouTube: www.youtube.com/watch?v=YHSONx6nv2o



FAMILY SHOW tratto dal capolavoro cinematografico di TIM BURTON.

Nel villaggio di Halloween mostri e mostriciattoli festeggiano l'ennesima notte di spaventi, ma il loro capo, Jack Skellington, non è soddisfatto.

La sua scoperta della Città del Natale, un villaggio tutto colori e gente allegra lo colpisce profondamente. Jack decide quindi di far rapire BABBO NATALE per sostituirlo. Poi fa fabbricare una quantità di giocattoli in stile Halloween e ordina a Finklestein, lo scienziato del villaggio, di costruirgli una slitta che lo trasporti in volo sul villaggio di NATALE. Intanto Sally segue i preparativi del suo amato Jack. Ma non tutto andrà secondo i piani ...





DREAMING PRODUCTION

nasce nel 2012 dalla volontà di offrire l’opportunità ai giovani talenti emergenti, appena usciti dalle diverse accademie di musical italiane, di entrare nel mondo del lavoro, prendendo parte a produzioni professionali di un certo rilievo.

L’entusiasmo, la grinta e la freschezza dei talenti emergenti sicuramente sono un valore aggiunto e possono dare un sapore nuovo al panorama del musical italiano.

Attualmente DREAMING sta lavorando per riportare sul palcoscenico alcune tra le sue produzioni tra cui “Nightmare Before Christmas”, l’horror musical tratto dal capolavoro di Tim Burton e “Le Magie di Omnia”, produzione inedita la cui traman è tratta dalla trilogia fantasy di Fabio Cicolani.