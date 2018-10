Spettacolo "Noi c’eravamo....non solo donne nella Grande Guerra!"

Uno spettacolo di beneficenza pensato e organizzato per ricordare e ripercorrere, attraverso una rappresentazione teatrale eccezionale, le vicende che videro protagoniste le donne durante la Grande Guerra. Tutto il ricavato andrà a sostenere la creazione di “un’isola rosa” all’interno dell’Ospedale Ca’Foncello di Treviso: una stanza allestita per accogliere le donne vittime di violenza dotata di un macchinario multiparametrico per una prima immediata visita.

Apertura teatro e biglietteria ore 16:30.



Biglietto prezzo unico 15.00 €



BIGLIETTI DISPONIBILI:

- Tabaccheria Ca dei Carraresi, via pescheria 2, TV (orario di negozio)

- sede Rotaract Club, Largo Porta Altinia 22, TV (mar./gio. 16-19)

- via mail a isolarosa@rotaract2060.it

- in loco, il giorno dello spettacolo (mezz’ora prima dell’inizio)