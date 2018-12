Spettacolo "Non è successo niente"...Ma è davvero così?

Un trentenne padovano narra sé stesso attraverso le stagioni. Lo fa scrivendo, componendo testi che sembrano a tratti flussi di coscienza a tratti racconti brevi, puntellati di piccoli eventi del quotidiano, di epifanie, di aperture liriche che lasciano trasparire lo stesso vortice di emozioni e sentimenti da cui ciascuno di noi può essere travolto.



"E' una scelta che può risultare bizzarra - afferma Mirko Artuso, direttore artistico del Teatro del Pane - quella di offrire il nostro palcoscenico alla pagina Facebook di un anonimo giovane uomo, di cui neanche si conoscono le iniziali. Eppure con la vita virtuale e i suoi protagonisti dobbiamo fare i conti, mica fare finta che esista sola quella concreta: l'autore misterioso della pagina Facebook Non è successo niente e del Blog Diario di un pigro ha scritto cose capaci di colpire, allo stesso modo in cui fanno certi scrittori attraverso i libri e ne è la prova il numero davvero strepitoso dei suoi seguaci: ben oltre 60.000!"



“Io scrivo me stesso e me stesso leggete. Ogni tanto son cose serie, ogni tanto son boiate” afferma il giovane padovano. Gli attori Michele Mori e Marco Zoppello sono chiamati a dare corpo ad alcune pagine della sua pagina Facebook Non è successo niente avvalendosi anche di un accompagnamento musicale dal vivo: questo è lo spettacolo "Non è successo niente", appunto, che andrà in scena per i soli soci ACSI domenica 2 dicembre alle ore 18:00 e con cena alle ore 20:00 (contributo spettacolo 15€; cena ore 20:00 – contributo spettacolo+cena 35€, costo tessera 5€) per il quale sarà più che mai valida la promozione Under25 (dai 18 ai 25 anni, contributo spettacolo 3€, contributo spettacolo + cena 23€ con costo tessera incluso nel contributo).



Tutti gli eventi del Teatro del Pane sono riservati ai soci ACSI.

Il Teatro del Pane è in Via Fontane 91 a Lancenigo (Treviso)

Per informazioni info@teatrodelpane.it

Per prenotazioni

mail prenotazioni@teatrodelpane.it

telefono +39 380 3842008