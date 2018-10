In occasione del centenario della fine della Grande Guerra, l’Associazione Ex Allievi del Liceo Canova ed il Liceo Ginnasio Statale A. Canova di Treviso, con il patrocinio del Comune di Treviso, propongono una serata di commemorazione con lo spettacolo “Parole di guerra, storie di soldati e di uomini comuni - 1915/18".

Scritta e diretta da Giovanna Cordova, anch’essa ex allieva dello storico liceo trevigiano, l’opera è messa in scena dall’Associazione Tema Cultura con gli allievi della compagnia stabile “La Stanza” e affronta il tema della Prima Guerra Mondiale da un angolo di visuale particolare: una contaminazione tra le parole dei grandi artisti che hanno vissuto il periodo bellico, da Ungaretti a Comisso e il racconto di storie inedite di vita vissuta di gente comune, militari e civili. Ne scaturisce una tessitura narrativa di grande emozione e profondità di contenuti, con un’integrazione di testo ad hoc per ricordare gli allievi del Liceo Canova caduti durante la prima guerra mondiale. Anche le musiche selezionate per accompagnare il racconto sono tratte dal repertorio di compositori coevi a quel periodo storico.

Lo spettacolo è in programma mercoledì 31 ottobre 2018, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso.

L’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento posti.

Per informazioni: exallievicanova@gmail.com – tel. 042255375.