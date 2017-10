Spettacolo "Come Pierino diventò Pierone e incontrò la strega Bistrega"

"Come Pierino diventò Pierone e incontrò la strega Bistrega” della compagnia friulana Ortoteatro si terrà domenica 3 dicembre 2017 ore 16.30 al Teatro San’Anna, sarà l’ultimo appuntamento di Una Fetta di Teatro prima della pausa natalizia.



Da sempre uno dei personaggi più amati/odiati dai bambini è la strega. Come sconfiggerla? Con astuzia, intelligenza ed esperienza. Pierino Pierone è un bambino dalle guance paffute, golosissimo di mele. La Strega Bistrega è golosa di guance paffute. Margherita Margheritona (figlia della strega) non è furba quanto Pierino. Cosa accadrà?



www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.