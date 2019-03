"Non ci resta che ridere", spettacolo con Pippo Franco per la fondazione “Pietro Ronchin Battito D'Amore”

Con la sapiente partecipazione del CAD – Centri Ascolto del Disagio a Mogliano Veneto due giorni in occasione della presentazione della fondazione “Pietro Ronchin Battito D'Amore”. Gli eventi sabato 23 e domenica 24 marzo.

Programma

Sabato 23 marzo presso il Collegio Salesiano Astori

Ore 9.30 Presentazione del CAD – Centri Ascolto del Disagio del Dipartimento Natura Salute e Benessere che avrà sede a Mogliano Veneto Piazza Duca D'Aosta, 35.

Saranno trattate alcune tematiche che spaziano dal Fitness e lo stile di vita naturale con dimostrazioni ed esercizi pratici. Verrà inoltre illustrato il Progetto di realizzazione dei “Wellness City Centers” Centri Benessere Olistici.

Ore 16 presso la Chiesa del Collegio Salesiano Astori Messa in suffragio di Pietro Ronchin

Ore 17 Presso il Teatro Astori. Spettacolo “ Non ci resta che ridere” con il grande Attore Pippo Franco introdotto da Maria Luisa Riso

Seguirà incontro conviviale presso il Ristorante Pizzeria “Unico” di Via degli Alpini.

Domenica 24 marzo

Ore 11 Messa solenne nel Duomo Arcipretale di Mogliano Veneto

Ore 12.30 Incontro presso la Casa degli Alpini di Mogliano Veneto, dove verranno raccolte le testimonianze delle persone che più hanno avuto modo di condividere momenti di “vita” personale, professionale, ludica e di impegno sociale con Pietro. Il tutto allietato dalla calda e simpatica “Ospitalità Alpina Moglianese”.