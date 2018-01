Spettacolo "Questi fantasmi" al Teatro Comunale di Treviso

Di Eduardo de Filippo, con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Massimo De Matteo,Paola Fulciniti, Andrea Cioffi, Nicola Di Pinto, Viola Forestiero,Giovanni Allocca, Gianni Cannavacciuolo e regia di Marco Tullio Giordana

Questi fantasmi!, una delle commedie più importanti di Eduardo e tra le prime ad essere rappresentata all'estero (nel 1955 a Parigi, al Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt), ha raccolto unanimi consensi in tutte le sue diverse edizioni: un successo assoluto ascrivibile allo straordinario meccanismo di un testo che, nel perfetto equilibrio tra comico e tragico, propone uno dei temi centrali della drammaturgia eduardiana: quello della vita messa fra parentesi, sostituita da un’immagine, da un travestimento, da una maschera imposta agli uomini dalle circostanze.



Divisa in tre atti, è stata scritta nel 1945 ed è la seconda, dopo Napoli Milionaria, a far parte della raccolta Cantata dei giorni dispari. Eduardo si ispirò probabilmente per la sua realizzazione a un episodio di cui fu protagonista suo padre, Eduardo Scarpetta. Racconta infatti quest’ultimo che la sua famiglia, in ristrettezze economiche, fu costretta a lasciare la propria abitazione da un giorno all’altro. Il padre riuscì a trovare in poco tempo una nuova sistemazione, all’apparenza eccezionale in rapporto all'affitto ridottissimo da pagare.



Dopo alcuni giorni si chiarì il mistero: la casa era frequentata da un'impertinente “monaciello”…