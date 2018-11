Le stelle del pattinaggio su ghiaccio scendono in pista a San Vendemiano

La pista di pattinaggio di San Vendemiano è l’unica della Marca ad avere le caratteristiche per ospitare atleti pattinatori e spettacoli di pattinaggio artistico sul ghiaccio.

Sabato 1 dicembre, dalle ore 14.30, la pista sarà aperta a tutti; dalle 16.15 si esibiranno in uno spettacolo gli atleti pattinatori italiani Alessandra Cernuschi che ha concluso al decimo posto ai campionati europei 2015, Luca Demattè, Veronica Deppi e Dario Betti. Atleti spagnoli saranno Laura Barquero (nata il 12 ottobre 2001) e il suo compagno di pattinaggio, Aritz Maestu, che sono nel 2018 Mentor Torun Cup e 2018 International Challenge Cup. La coppia si è piazzata undicesima ai Campionati europei del 2018. I più piccoli invece, dalle 14.30 saranno accolti nella bellissima area dei giochi gonfiabili e potranno partecipare alla festa arcobaleno con l’animazione Baraonda. La festa diventerà coloratissima e originale: truccambimi, palloncini, baby dance e la sera, dalle ore 20, cena di gruppo con la Protezione civile di San Vendemiano presso la sede degli Alpini.

Domenica 2 dicembre la giornata sarà arricchita da spettacoli durante tutto il giorno. Alle 11.15 "Science Show" in collaborazione con l’A.S.D. Ice Team Sanve. Pozioni, reazioni chimiche e fantastiche esplosioni per uno spettacolo dove gli esperimenti scientifici eseguiti in maniera ironica creeranno la curiosità del pubblico. Dalle 15 andrà in scena "Popcorn deluxe" e vedremo i bicchieri di popcorn diventare oggetto di giocoleria coinvolgendo il pubblico. Ed anche "OPS!" spettacolo clownesco dalle atmosfere poetiche arricchito dalla comicità e dal coinvolgimento del pubblico chiuderà in bellezza la giornata. Da quest’anno pattinare a San Vendemiano sarà tutta un’altra musica.