Spettacolo teatrale "La Contrada de Sarnaia"

Sabato 19 maggio, alle ore 20.45, la nota compagnia locale “La Contrada de Sarnaia”si esibirà per la prima volta presso l'Auditorium “Santo Stefano”. La compagnia amatoriale, nata nel 1990, metterà in scena la brillante commedia “E speròn de catàr la porta vèrta”, in due atti e due finali, con la regia di Maria Teresa Gambin. L'evento è organizzato dall'Assessorato alla Cultura. Mattia Perencin, Assessore, afferma: “E' un piacere ospitare a Farra di Soligo 'La Contrada de Sarnaia', compagnia oramai molto conosciuta e apprezzata nelle nostre zone e non solo. Sono certo che il pubblico gradirà la commedia e si godrà la serata”.

PER INFORMAZIONI:

Comune di Farra di Soligo - Ufficio Cultura: telefono 0438 901524 / e-mail: biblioteca@farra.it