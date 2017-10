Spettacolo "Telemind, dalla parte di Telemaco"

Dopo il grande successo della prima al festival “Theatre in action”, a grande richiesta torna a teatro “Telemind, dalla parte di Telemaco”, l’opera realizzata dagli allievi di Tema Academy per la regia e il testo della trevigiana Giulia Pelliciari. “Telemind” è una storia di ricerca, di un ragazzo come tanti, un ragazzo, un principe, un figlio di "nessuno" che decide di affrontare quel viaggio obbligato che ha inizio nel momento in cui facciamo il nostro primo respiro: la vita. La storia di Telemaco, figlio di Odisseo, o forse la storia di ognuno di noi? la storia di chi è in viaggio, di chi affronta i propri mostri, di chi accoglie, dentro di sé, la vita.



Tema Academy è una vera e propria accademia di teatro nata nel 2016 da un’idea di Giovanna Cordova con l’obiettivo di formare professionisti del settore. Tra gli insegnanti Silvia Bennett, Federico Cautero, Debora Mattiello, Giulia Pelliciari, Marta Richeldi, Caterina Simonelli che hanno contribuito alla realizzazione di “Telemind”. In scena giovani promesse ma anche attori che hanno già lavorato nel mondo del teatro e del cinema: Filippo Valese, che recitato con Gabriele Salvatores e Lorenzo Vendramini che è stato diretto da Mimmo Calopresti.



L’appuntamento è per domenica 22 ottobre alle 21 al Teatro Eden di Treviso, con il patrocinio del Comune di Treviso.