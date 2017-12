Spettacolo "I tre porcellini" a Villa Guidini

Progetto Lupus In Fabula di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale, con Renzo Boldrini. Regia, scene e luci Michelangelo Campanale, animazioni digitali Ines Cattabriga. Spettacolo di teatro d’attore per bambini dai 6 anni.

La fiaba che ha per protagonisti i tre piccoli maiali più famosi al mondo è utilizzata in questo spettacolo come specchio per raccontare due storie parallele. I tre porcellini diventa quindi uno specchio necessario ad evocare i ricordi d’infanzia di un buffo personaggio, di nome Ultimo, che gira il mondo con una valigia che ben presto si rivelerà essere un piccolo teatro. Ecco allora emergere dal racconto la saggia mamma Domenica, il padre pittore Ferdinando, ed i fratelli Primo e Secondo. Raccontare serve ad Ultimo a dipingere le sue paure, per poi imprigionarle dentro una cornice per essere più libero nel viaggio di scoperta del mondo e dei suoi infiniti colori. Perché come ricorda sempre mamma Domenica: non c’è coraggio senza paura, non c’è buio senza luce, non c’è porcello senza…lupo!