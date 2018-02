Spettacolo "Tutu - La danse dans tous ses état"

Regia e coreografia Philippe Lafeuille, assistente alla regia Flavie Hennion, tutulogue Romain Compingt, costumi Corinne Petitpierre, assistenza d’Anne Tesson, luci Dominique Mabileau.

“Un po’ di paillettes in un mondo di brutture, per ridere e divertirsi”. Viene presentato al pubblico così Tutu, l’ultimo spettacolo della compagnia Chicos Mambo. Fondata a Barcellona nel 1994 dal francese Philippe Lafeuille, la compagnia conta oggi sei danzatori la cui esperienza e tecnica vengono messe al servizio dello humor e della parodia. Travestiti da ballerine, i Chicos Mambo danzano in Tutu i grandi brani del repertorio trasformandosi con camaleontica bravura dal classico cigno alle donne in passerella e sottoveste di Pina Bausch. Più di quaranta i personaggi incarnati con trasporto dai sei interpreti immersi in un universo fantastico e teatrale. Un’ode alla danza, un magma effervescente di colori e visioni sfrenate che conquista anche chi non ha mai avuto niente a che fare con Tersicore.