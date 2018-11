Speziando e...dintorni, incontro di cucina marocchina

Continua il nostro viaggio attraverso i sapori della cucina mediorientale e orientale per imparare a realizzare i piatti più gustosi secondo la ricetta tradizionale …e a rivisitarli per renderli ripetibili nella nostra cucina.



Ogni incontro prevede la realizzazione di piatti da parte dei corsisti sotto la supervisione dell’insegnante e la degustazione insieme.



Il 26 novembre

Dopo il I appuntamento sulla Cucina Libanese, proseguiamo in MAROCCO, con la realizzazione della TAJINE: si tratta di una pietanza di carne, tipica della cucina nordafricana, e in particolare marocchina, cotta assieme a verdure miste di stagione e spezie.

Il piatto prende il nome dalla pentola nella quale viene preparato, la tajine appunto, un tipico recipiente di terracotta e un coperchio a forma di cono: si cucina lentamente in modo tale che tutti gli ingredienti assorbano i vari aromi.



La realizzazione della tajine sarà abbinata al cous cous e vari antipasti, le "meze". Sarà valorizzato l'uso delle spezie, con il dosaggio e l'abbinamento corretto.





In anteprima:

30 NOVEMBRE: Cucina MEDI-ORIENTAL FUSION: Idee originali in preparazione ai menù delle feste natalizie, per lasciare senza parole i nostri ospiti!



LOCATION DEGLI INCONTRI: B&B BARBERIA, via Barberia, 13 Treviso

ORARIO DEGLI INCONTRI: 19.30-22.30 circa

COSTI: il costo di ogni cooking è di 40,00 euro, comprensivo degli ingredienti e tutto il necessario. Alla fine di ogni incontro i partecipanti degusteranno i piatti realizzati.

N. PARTECIPANTI: Ogni incontro sarà attivato con un minimo di 6 partecipanti e un massimo di 8.



INFO E ISCRIZIONI: Per avere info e dettagli sulle Serate di Cooking contattare

ROBE TURCHE Via Canoniche, 8 – Treviso - TV

t. 3914360734 robeturche@gmail.com