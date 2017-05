Sportiamo 2017 - Festa dello sport

QuintoSenso è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro di Quinto di Treviso che, in questi 10 anni di vita, costante crescita ed essersi confermata sul territorio promuovendo i valori legati alla pratica dell’attività sportiva non solo da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista sociale di aggregazione, condivisione ed appartenenza, ha deciso di organizzare a partire dal 2015, Sportiamo, la Festa dello Sport dei Comuni di Quinto di Treviso e Morgano. L’evento coinvolge tutte le associazioni sportive, ricreative, ludiche ed amatoriali dei territori. Sportiamo assicura a tutte le società presenti di promuovere le proprie attività ma allo stesso tempo di offrire a tutti i partecipanti e visitatori la possibilità di scoprire nuove discipline sportive ed attraverso delle attività collaterali, con importanti collaborazioni (Comune di Quinto di Treviso, Comune di Morgano, Provincia di Treviso, Regione Veneto, CONI Point Treviso, Avis, Ulss 9, Aido, Aned), sensibilizzarli alla pratica dell’attività fisica come farmaco per uno stile di vita sano ed attivo.

La scorsa edizione ha visto partecipare 35 Associazioni, 60 espositori totali sfruttando un’area di 30.000 mq ospitando 8.000 visitatori e molte attività collaterali, una corsa podistica su due percorsi di 5 e 13,8 km, un giro ciclo-turistico e tornei per le scuole. Valore e prestigio alla manifestazione vengono dati dall’importante collaborazione instaurata con l’Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso che nella mattinata del Sabato ospita i ragazzini delle Scuole Secondarie (oltre 400 alunni totali) per provare le diverse discipline sportive presenti, avvicinarsi allo sport e conoscere le Associazioni Sportive del territorio. Una mattinata non solo ludica ma anche istruttiva con un momento dedicato ad una pausa merenda sana e salutare grazie ad all’intervento di una nutrizionista. La macchina organizzativa dell’edizione 2017 è già operativa da diversi mesi per confermare il successo socio-sportivo della passata edizione; l’entusiasmo delle Associazioni sta crescendo progressivamente e sta coinvolgendo tutti i protagonisti di Sportiamo per regalare un weekend di sport, divertimento e salute a tutti i partecipanti e visitatori.

