Sprigiona wow con il tuo vino!

Quanti vini ottimi non hanno il successo che meritano?



Nella maggior parte dei casi, chi produce vino impegna tutte le proprie risorse nel promuovere la bontà del proprio prodotto, ponendo in risalto la qualità delle materie prime, la passione e l’impegno profuso nella sua creazione.



Ma siamo sicuri che tutto ciò sia sufficiente per far sì che un buon vino sia un vino di successo o stiamo trascurando alcuni aspetti fondamentali?



Il cliente non vuole solo acquistare una bottiglia, ma accedere ad un’esperienza che susciti emozioni, essere sedotto da una storia coinvolgente da poter raccontare ad amici e parenti, possedere e condividere un oggetto che gli faccia fare una bella figura e li renda interessanti.



Giuseppe Marinotti, che della comunicazione creativa ha fatto una colonna portante della sua vita, illustrerà, in questa giornata, i suoi concetti cardine sul neuromarketing del vino ovvero l’atelier del vino e il palcoscenico della cantina e del vigneto.



Un viaggio alla scoperta delle emozioni che può sprigionare questa bevanda, attraverso un occhio diverso e non convenzionale.



IL PROGRAMMA



08:30 – 09:00 Registrazione Partecipanti

(Orario di arrivo consigliato)

09:00 – 11:00 Creazione del palcoscenico paradisiaco del vigneto.

Creazione del palcoscenico sensoriale della cantina.

11:00 – 11:20 Pausa con vera sorpresa a base di vino (e non solo)

11:20 – 13:00 Creazione dell’Atelier del Vino per grandi occasioni. Analisi del valore di ogni calice di vino.

13:00 – 14:30 Pausa pranzo con ingredienti mozzafiato.

14:30 – 16:00 Presentazione degli attori coinvolti nella degustazione del vino

16:00 – 16:20 Pubbliche relazioni con vera sorpresa a base di vino (e non solo)

16:20 – 17:30 Presentazione dell’ingrediente principale per la creazione del prodotto di successo

17:30 – 18:00 Sondaggio. Consegna degli attestati di partecipazione su pergamena.



A CHI È RIVOLTO



Questo evento formativo-motivazionale è fondamentale per:

✔️Appassionati del mondo del vino

✔️Viticoltori

(Titolari di Aziende Vinicole, familiari e collaboratori)

✔️Cantine

(Presidenti, amministratori, responsabili marketing, direttori commerciali di Cantine Sociali e private, agenti commerciali)

✔️Enologi, Enotecnici, Presidi di scuole ed università per enologi ed enotecnici, professori di materie specifiche e relativi studenti

✔️Aziende Vinicole Commerciali

(Responsabili marketing, direttori commerciali)

✔️Enoteche

(Titolari ed addetti alle vendite, responsabili marketing).

✔️Ristoranti

(Titolari, Maître, Chef, camerieri, addetti alla mescita del vino, agenti di commercio di vino)

✔️Distribuzione Organizzata del Vino

(Importatori, esportatori, imbottigliatori, grossisti, dettaglianti, mediatori)

✔️Wine Bar

(Titolari, addetti alla mescita, addetti alla vendita)

✔️Sommelier

(Presidenti delle singole delegazioni, provinciali e territoriali e delle varie associazioni)

(Agronomi, Periti Agrari, Agrotecnici, Presidi delle facoltà di agraria e/o di istituti Agrari e/o Istituti professionali per l’Agricoltura, ️Professori di materie specifiche e relativi studenti)

✔️Associazioni ed Associati del mondo del Vino

(UIV, ONAV, Movimento turismo Vino, Città Del Vino, Associazione Donne del Vino, Associazione Donne della Vite)

✔️Giornalisti del settore enogastronomico

(Settore carta stampata, Web e TV)

✔️Responsabili della gestione di siti Web tematici

✔️CAA – Centri di Assistenza Agricola

(A titolo di esempio: Confagricoltura, Coldiretti, CIA Confagricoltori, responsabili nazionali, provinciali e responsabili di uffici territoriali se in zona viticola)



IL FORMATORE

Competenze

Dal 1988 all’interno della sua azienda si è occupato di consulenza agricola, Diritti al Reimpianto Vigneti e Autorizzazioni per impiantare vigneti. Durante questo periodo ha avuto modo di frequentare importanti cantine italiane presenti in Toscana, Veneto, ma anche Puglia, Umbria, Lombardia e Piemonte.



Speaker

Parla a braccio per tutto l’evento con una padronanza assoluta della sala, facendo mantenere un indice di attenzione alto per lungo tempo.

Ha competenze nella comunicazione verbale, paraverbale e non verbale.



Conoscenze professionali

Da alcuni anni Giuseppe Marinotti studia con forte passione l’uso del Neuromarketing applicato al vino, l’arte di generare emozioni profonde con il vino e il turismo enogastronomico. Di sua invenzione, i particolari Palcoscenici Sensoriali collegati al vino.



Creatività estrema

Come in ogni cosa, anche in questo caso specifico userà del materiale didattico singolare. Ricco di metafore uniche, con un pizzico di ludicità, ha una creatività estrema anche nell’abbigliamento.



Qualificazione

Collezionista di libri, con una libreria di oltre 2000 volumi di cui:

- più di 200 sulla valorizzazione estrema del vino,

- più di 100 libri di motivazione imprenditoriale,

- più di 200 sulla valorizzazione concreta dei prodotti della terra,

- più di 100 libri sulla psicologia della comunicazione collegata al business.



Per ulteriori informazioni:

👉 http://www.marinottiepartners.net/sprigiona-wow-vino-evento-treviso/

Numero Verde 800.01.21.01

Tel. 0422.231357

Tel. 080.348.23.22

Cell. 335.12.10.697