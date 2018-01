Star Wars sbarca a Silea, in mostra le opere Lego a tema guerre stellari

Appuntamento Sabato 17 e domenica 18 febbraio a Silea pe tutti gli appassionati di star wars e non solo. Gli amanti dei mattoncini lego potranno visitare per due giorni la collezione privata di Tommy Bricks, tutto rigorosamente a tema star wars. Appuntamento quindi a Silea presso il centro Tamai, Via Roma, 81, con i seguenti orari: sabato dalle 9 alle 21 e domenica dalle 9 alle 19