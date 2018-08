Stars on stage: nuovi talenti in scena ad “Artigianato vivo” a Cison di Valmarino

CISON DI VALMARINO Sabato 11 Agosto, nella suggestiva cornice di Piazza Roma a Cison di Valmarino, nell'ambito della storica manifestazione Artigianato Vivo, si svolgeranno le esibizioni di 4 giovani artisti, selezionati dalla Sonny Boy Management, che si contenderanno il premio “Musica Viva”, rassegna nata con lo scopo di regalare la miglior musica Artigianale. Sonny Boy (che attualmente cura l'attività di svariati artisti tra cui Le Orme e Shel Shapiro) porta così in scena il nuovo format “Stars On Stage”, strumento ideato per i musicisti emergenti, che mira a diventare un appuntamento fondamentale per chi intende affrontare professionalmente l’attività musicale.

Sul palco, a partire dalle 20:30, si esibiranno: Lorenzo Cittadini, cantautore trevigiano che presenterà il nuovo album accompagnato dalla sua band, il gruppo Vicentino Bad Black Sheep, Massimo Silverio, cantante, chitarrista e violoncellista di Udine e Giada Varaschin, giovanissima cantante di Vittorio Veneto.



