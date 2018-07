Sabato 7 Luglio a partire dalle 21:30, alla Sagra della Birra di Fontigo arriva Alberto Camerini, artista attento ai mutamenti dei gusti musicali in chiave punk dei primi anni ’80. Nato in Brasile, profondamente permeato dagli umori musicali di quel paese, è noto in Italia come l'Arlecchino del rock, grazie a successi easy-pop quali "Rock'n'roll Robot" e "Tanz Bambolina". La sua carriera, assai più complessa e multiforme varia dalle sperimentazioni wave fino all'approdo ska-hardcore degli ultimi tempi. Camerini sarà il padrino della prima serata “Stars On Stage”, il talent ideato da Enrico Vesco (Sonny Boy Management), la cui esperienza trentennale nel campo della musica live l'ha portato a ideare un format che consenta alle band emergenti di potersi esibire nei palchi più prestigiosi e di vincere sostanziosi premi messi in palio per coloro che parteciperanno al concorso. Ad aprire la serata due giovani band bolognesi: i Monkey Diet (psychedelic rock) e i feat.Esserelà (prog rock/fusion).



Info: www.starsonstage.it – iscrizioni@starsonstage.it

Facebook: STARS On Stage Talent

