“Stasera sono in vena”: Oscar De summa al festival Theatre in action

MOGLIANO VENETO Giovedì 8 giugno primo appuntamento della rassegna teatrale con il Vincitore del Premio Rete Critica 2016 Si accendono i riflettori su Theatre in action: giovedì 8 giugno alle 21.00 alla Filanda Motta Oscar De Summa presenterà lo spettacolo "Sta sera sono in vena".

De Summa metterà in scena una straordinaria prova d'attore che delinea la personalità del protagonista, in un fluire ininterrotto dal grottesco al dramma, dove l'equilibrio fra comico e tragico è perfetto nell'affrontare un tema come quello del rapporto distruttivo di un uomo con la droga. Lo spettacolo apre ufficialmente il Festival "Theatre in action": sul palco, dopo De Summa, si alterneranno i grandi nomi del teatro italiano da Ivana Monti a Debora Caprioglio, fino a Sangati e Marinelli. La Filanda Motta (Mogliano Veneto, Treviso) sarà la cornice esclusiva in cui giovani attori e professionisti daranno vita a un'iniziativa di ampio respiro culturale. In programma 9 spettacoli che andranno in scena all'8 giugno al 28 luglio organizzati da Tema Cultura e IF Prana oltre a 3 workshop e 3 giornate dedicate ai bambini. Durante l'evento verrà inoltre esposta la mostra di pittura di Martino Zanetti. "Oscar De Summa - spiega Giovanna Cordova (Tema Cultura) - è uno dei più grandi attori contemporanei. La sua capacità di mischiare il dramma con la comicità in un monologo così intimo è una dote rara. Emozionante nella sua disarmante tragicità "Stasera sono in vena" è una bellissima pagina di teatro da non perdere". Alle 20.30, prima dello spettacolo, aperitivo con l'artista. L'ingresso costa 12 euro.