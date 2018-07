Stefania Martin live @ Ca' Piadera

Una voce sorprendente, quella di STEFANIA MARTIN, che ha accompagnato i nomi più importanti della scena musicale Italiana, il 12 luglio si esibira' a Ca' Piadera con PAOLO LA GANGA, chitarrista di Anna Oxa, Barbara Cola, Fiordaliso, Alan Sorrenti, Povia, Luca Dirisio.



Tra le innumerevoli collaborazioni discografiche di STEFANIA MARTIN le più importanti sono

MINA (“Bau”-2006; “Todavia”-2007; “Facile”-2009; “Caramella”-2010; “Selfie”-2014)

GIANNI MORANDI (“Il tempo migliore”-2006) e FIORELLO (“Dimmi dimmi perché”-1998; “Batticuore”-1998)

Collaborazioni live come corista / vocalist RENATO ZERO tour “Il sogno continua” (2004). Dal 2009 collabora con la SANREMO FESTIVAL ORCHESTRA diretta dal M° Bruno Santori in veste di vocalist per: LAURA PAUSINI, TIZIANO FERRO, PINO DANIELE, EMMA MARRONE, ELISA, ALESSANDRA AMOROSO, ZUCCHERO, ALEX BRITTI, GIANNI MORANDI, STADIO, J-AX, NEGRITA, GIGI D’ALESSIO, ANNA TATANGELO, BIAGIO ANTONACCI, MAX PEZZALI, FRANCESCO RENGA, RAF, EROS RAMAZZOTTI, ANTONELLO VENDITTI, CLAUDIO BAGLIONI, MARCO MENGONI, NEK, FABRI FIBRA, ENRICO RUGGERI, NEGRAMARO, CESARE CREMONINI, STADIO, (in occasione dei concerti in piazza Duomo a Milano di RADIO ITALIA).

RADIO ITALIA LIVE 2015 e 2018.

FIORELLO “VIVA RADIO 2”

SERGIO SGRILLI (estate 2012)

SERGIO SGRILLI “BUON COMPLEANNO SIC” – Palasport 105 Rimini (2013 e 2014)

MORRIS ALBERT (2003-2004)

HIRAM BULLOCK, SAGI REI,

JENNY B (2000)

JURY (X-Factor 2009)

Ha inoltre partecipato a diverse trasmissioni televisive.



Info e prenotazioni: 0438 586768

Prenotazione altamente consigliata

Prima consumazione obbligatoria 8 Euro.

CENA DISPONIBILE ALLA CARTA.

Inizio concerto ore 21:00



Email: capiaderaeventi@gmail.com



Concerto realizzato con la collaborazione di MTmusic