Steve Wynn & Chris Cacavas from Dream Syndacate al Corner live

Steve Wynn e Chris Cacavas, amici di lunga data e fondatori del leggendario movimento Paisley Underground, ritornano in tournée in Europa questo autunno con spettacoli in Olanda, Belgio, Germania, Italia e Grecia.

Al Corner Live dell'Inverness Pub di Mareno di Piave per una doppia data:

venerdì 23 - sabato 24 novembre 2018

Wynn e Cacavas hanno collaborato l'anno scorso al celebre album di ritorno dei The Dream Syndicate. Aspettatevi vecchi brani, così come sorprendenti "deep cuts" e persino una cover a sorpresa o due. Potrebbe essere un'anteprima di alcune delle canzoni del nuovo album Dream Syndicate.



