📣STILE IN VENETO 2📣



➡DOMENICA 0⃣6⃣ MAGGIO 2⃣0⃣1⃣8⃣

➡POSSAGNO (TV)



✅Info Event ➡ http://www.stileinveneto.com/about

✅Iscrizioni ➡ http://www.stileinveneto.com/iscrizioni

✅Web Site Event ➡http://www.stileinveneto.com





PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE EVENTO (DETTAGLIATAMENTE IN ALLEGATO PDF ALLA PRESENTE)



Stile Alfa Romeo, club aderente RIAR, è orgoglioso di annunciare a tutti i suoi Soci e Simpatizzanti del Marchio dell'Alfa Romeo - questo evento , giunto alla sua QUARTA edizione nelle terre del Veneto. Uno splendido itinerario turistico fra idilliaci paesaggi in un trionfale corteo di sole esclusive Alfa Romeo.



Questa splendida cornice viene inoltre valorizzata dal patrocinio da parte del RIAR.



Un evento del nostro club, sempre nel pieno supporto delle Istituzioni Locali , le quali sin d'ora ringraziamo, in un'ottica costruttiva mirata a diffondere valori come cultura,promozione del territorio e relazioni sociali.



Lo scopo della nostra associazione,cioè quello di portare avanti questi valori, tradizioni e passioni votate al nostro Marchio, quello dell'Anonima Lombarda Fabbrica Automobili dove nessun Alfista si debba sentir escluso per epoca e modello, siamo felici di poter offrire la nostra prima occasione di ritrovo Alfista, di questa stagione 2018, agli appassionati della Regione Veneto ed oltre...

Un raduno MONOMARCA ALFA ROMEO specificatamente riservato a TUTTI i possessori del Nobile Marchio, appositamente concepito per valorizzare al massimo le vetture dell'Alfa Romeo, le quali si meritano il palcoscenico d'onore per tutti i successi sportivi e gloriosi raccolti in oltre un Secolo di Storia,senza esclusione di modello alcuno: dal piu' antico al piu' recente in quanto siamo tutti legati ed appassionati di quello stemma che ci lega indissolubilmente l'uno agli altri.

Un evento che vuol dare la possibilità a tutti i possessori di Alfa Romeo di stare gli uni accanto agli altri:nessuna differenza di epoca o filosofia di costruzione sarà una barriera ma anzi,un'opportunità di incontro per celebrare una delle figure piu' amate del nostro Marchio.

PROGRAMMA,ORARI e QUOTA DI PARTECIPAZIONE

( Iscrizioni ON LINE su questo stesso sito Link http://www.stileinveneto.com/iscrizioni )





ORARIO ed ACCREDITO PARTECIPANTI:

ORE 07.50 - 10.00: ritrovo ed accredito equipaggi presso via Roma 2 a POSSAGNO (TV);

ORE 10.00: CHIUSURA FASI ISCRIZIONI ed ACCREDITO;

ORE 10.15: partenza sfilata del corteo Alfa Romeo delle vetture dei partecipanti per c.a. 55 km;

ORE 10.55 c.a.: arrivo presso la pregiata VILLA SERENA a MONTEBELLUNA per la sosta e light brunch;

ORE 12.00 c.a.: ripresa lunga tratta del corteo sfilata in direzione ASOLO per sosta finale;

ORE 13.20. c.a.: sistemazione e parcheggio automobili presso il Ristorante "VILLA RAZZOLINI LOREDAN";

ORE 13.30 c.a.: inizio pranzo e a seguire cerimonia ringraziamento partecipanti;

ORE 16.00 c.a.: FINE MANIFESTAZIONE;



QUOTA DI PARTECIPAZIONE EVENTO:



SOCI STILE ALFA ROMEO (tesserati e famigliari): quota pari a 40 € pro capite ;

NON SOCIO: quota pari a 45 € pro capite;



L'accredito avverrà in via ROMA 2 a POSSAGNO (TV) , a partire dalle ore 07.50 fino alle ore 10.00.



Ai partecipanti del raduno che si iscriveranno nell'orario previsto, e parteciperanno al corteo-sfilata, verrà immediatamente consegnato il kit accredito:

road-book,

l'esclusivo sticker adesivo dell'evento con relativo numero di vettura da apporre obbligatoriamente sul parabrezza;

pass per le zone dell'evento;



NOTE IMPORTANTI

L'evento si svolgerà ANCHE IN CASO DI MALTEMPO, come sempre;

L'evento è a numero CHIUSO - si invita a prenotare con cordiale certezza prima possibile e chi non avviserà,usando i recapiti quivi riportati, almeno entro il mercoledi 02 maggio sera alle 20.00 precedente l'evento, della sua assenza sarà a discrezione dell'organizzazione escluso dalle prossime manifestazioni;

Vi preghiamo di verificare la presenza di persone vegetariane/ciliache/con allergie alimentari e presenza bambini con relativo menù;

Si invitano i sig.ri partecipanti a presentarsi già col pieno di carburante in vista dei 55 km di corteo da effettuare;

Si invitano i sig.ri partecipanti ad usufruire delle toilette PRIMA della ripartenza da Villa Serena in quanto NON SONO PREVISTE ULTERIORI SOSTE fino ad Asolo;

Si consiglia di controllare attentamente lo stato di servizio delle proprie Alfa Romeo, soprattutto rabbocco livelli fluidi,impianti di raffreddamento e frenanti: l'organizzazione non si riserva la responsabilità di cedimenti meccanici;

Tutte le Alfa Romeo partecipanti devono essere in regola col pieno rispetto delle norme del C.d.S.: cio' significa anche essere regolarmente muniti dell' obbligatoria assicurazione RCA che,a campione puo' venir richiesta di esser esibita dall'organizzazione, ai fini di una manifestazione in totale armonia con la legalità;

Eventuali comportamenti non consoni al decoro e al rispetto delle regole potranno esser sanzionati anche con l'espulsione dalla manifestazione stessa a discrezione dell'organizzazione;





Per INFO & PRENOTAZIONI (Iscrizioni ON LINE su questo stesso sito http://www.stileinveneto.com/iscrizioni )



Aiutateci nell'indicare cortesemente il modello della vostra Alfa Romeo, il numero totale di persone a bordo con presenza di bambini con eventuali intolleranze alimentari, lasciando un pronto recapito cellulare ed email a cui contattarvi per fornirvi tutti gli aggiornamenti dell'evento stesso:





Iscrizioni ON LINE su questo stesso sito http://www.stileinveneto.com/iscrizioni



Rodolfo P. Frausin - Presidente - email: stilealfaromeo@gmail.com - GSM +39.347.5832546

Mirko Sutto - Responsabile zona VENETO - GSM +39.377.534 3127

E-mail ufficiale del Club: stilealfaromeo@gmail.com

TELEFONO UFFICIALE DEL CLUB: GSM +39.377.1990910

PAGINA FB DEDICATA ALL'EVENTO: https://www.facebook.com/events/160996304573979/



NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI VIA FACEBOOK (si invitano i gentili partecipanti ad utilizzare il form online su questo stesso sito, ed ovviamente i contatti per chiedere informazioni). EVENTO A NUMERO CHIUSO : SI DARA' PRECEDENZA AI SOCI ISCRITTI E TESSERATI AL CLUB, RIAR e CLUB AMICI;