La vera storia del pirata Long John Silver

Una serata a tema in collaborazione con il Dedica Festival di Pordenone e con il patrocinio del Comune di Villorba.

Dress Code / Abbigliamento a tema pirati - Il migliore vestito a tema sarà premiato con una cena al Teatro del Pane.

Da uno dei best seller di Bjorn Larsson, una storia avventurosa carica di suspense. Una storia di pirati, di taverne fumose, tesori, arrembaggi, tempeste e bonacce, e anche di tratta degli schiavi, contrabbando e atroci condizioni di vita dei marinai. Chi racconta in prima persona è Long John Silver, il terribile pirata con una gamba sola dell'"Isola del Tesoro", fatto sparire da Stevenson nel nulla per riapparirci ora vivo e ricco nel 1742 in Madagascar, intento a scrivere le sue memorie. Con Mirko Artuso e Giovanni Betto.

Apertura ore 19.30

Cena + spettacolo ore 20

Contributo 35€

Per info e prenotazioni: Mail: info@teatrodelpane.it; tel: 3803842008