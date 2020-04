Strada Facendo Indoor: in diretta le lezioni per l'educazione posturale

EDUCAZIONE POSTURALE

Martedì ore 19.15 - Mercoledì ore 15



Lezioni in diretta pensate per chi desidera migliorare la propria postura attraverso esercizi semplicissimi e molto efficaci. Grazie alla guida di Anna Maria Schiavinato, che con la voce e la dimostrazione accompagna gli allievi nei vari passaggi, sarà più facile trovare la corretta postura che allevia o elimina rigidità e dolori. L’educazione posturale è garanzia di stabilità e flessibilità e può far conseguire risultati soddisfacenti in tutte le azioni quotidiane. È consigliata a tutti coloro che, per lavoro, per sedentarietà o a causa di patologie osteo-articolari soffrono di dolori ricorrenti alla schiena o ad articolazioni degli arti superiori o inferiori. Per consigli particolari si può contattare l'insegnante. Lezioni realizzate dagli insegnanti qualificati di ASD Strada Facendo Indoor a Treviso – specializzata in ginnastiche posturali, per sostenere la salute e il benessere di tutti in questo momento così delicato. #iorestoacasa



COME PARTECIPARE

Se sei socio A.S.D. Strada Facendo o A.S.D. Strada Facendo Indoor, scrivi segreteria@stradafacendotreviso.it e ti invieremo il link di accesso sulla piattaforma Zoom (un’applicazione semplice e gratuita)

Se non sei socio, ma vuoi aggregarti alle lezioni, contattaci e ti daremo indicazioni.