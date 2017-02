Strada Pedemontana Veneta - Lo stato dell'arte

L'Associazione politico-culturale Giavera. Punto a capo è formata da alcuni liberi cittadini di Giavera che hanno come scopo comune quello di promuovere attività di valore sociale e culturale nel territorio. Proprio per questo, dopo un primo incontro sul referendum, abbiamo organizzato una serata sulla Pedemontana veneta, in cui il consigliere regionale Andrea Zanoni, competente in materia, ci informerà sullo 'stato dell'arte', ossia su come i lavori stiano procedendo, su quali siano stati i cambiamenti giuridici, gestionali e politici. L'incontro si terrà domani, 15 febbraio, alle 20.45 nella sala conferenze di Villa Wassermann a Giavera. Ingresso libero.