Straga' canta Frank Sinatra a Ca' Piadera

CA' PIADERA 🎼presenta, per la rassegna "GRANDI PALCHI"

FEDERICO STRAGA' canta FRANK SINATRA

Giovedì 26 DICEMBRE 2019 ore 21.00

Accompagnato da Massimo Zemolin, chitarra a 7 corde



Tratto dall’ omonimo CD, il concerto è un omaggio ad una delle più grandi voci che la storia della musica jazz abbia mai conosciuto: FRANK SINATRA.

Ispirandosi all’album “Live in Paris” del 1962, il talentoso Federico Stragà, già conosciuto dal grande pubblico per le sue partecipazioni a Sanremo ed i riconoscimenti ricevuti negli anni, ripropone alcuni brani con arrangiamenti originali, facendo rivivere quel mondo di stile ed eleganza che a distanza di molti anni continua a far ballare e sognare.

Il fascino dello swing in un clima di brio ed eleganza.

Il repertorio spazia dai classici come I’ve got you under my skin, Come fly with me, Mack the knife, The lady is a tramp, A foggy day, On the sunny side of the street e molti altri.



CENNI BIOGRAFICI

Classe 1972, lanciato dall’Accademia della Canzone di Sanremo, Federico Stragà, passa su quel palco prima nel 1997 con l’esecuzione di La notte di San Lorenzo poi nel 1999, tra le nuove proposte, con il brano Siamo noi , al quale segue l’album d’esordio“Federico Stragà”, prodotto da Bruno Tibaldi e Mara Majonchi.

Domina la stagione radiofonica con il tormentone estivo l’Astronauta che precede l’uscita del suo secondo album Click here, distribuito da Sony. Nel 2000 vince Un disco per l’estate con il singolo Coccodrillo Vegetariano e nel 2003 ritorna a Sanremo con il brano Volere volare, in coppia con Anna Tatangelo.

Dal 2002, Federico si esibisce dal vivo con uno spettacolo dedicato a Frank Sinatra e nel 2008 esce il cd intitolato Federico Stragà canta Frank Sinatra, in cui l’artista interpreta alcuni tra i più grandi successi di “The voice”. Da allora, Stragà gira l’Italia con il suo repertorio.



DIREZIONE ARTISTICA MTmusic

Info e prenotazioni: 0438 586768

Prenotazione altamente consigliata

Prima consumazione obbligatoria 8 Euro.

CENA DISPONIBILE ALLA CARTA.

Inizio concerti ore 21:00



Email: capiaderaeventi@gmail.com