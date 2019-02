Castelfranco Veneto ricorda a teatro la strage di Capaci

Il teatro Accademico di Castelfranco, giovedì 21 febbraio ospiterà la serata dal titolo: “Appuntamento con la storia” organizzata dall'amministrazione comunale insieme all'associazione Scorta Falcone Quarto Savona 15.

Una preziosa occasione per ricordare il sacrificio di coloro che hanno dedicato la loro vita al bene comune e per mantenere accesa la memoria su circostanze che hanno scritto importanti pagine della storia del Paese. Giovedì mattina, 14 febbraio, in sala consiliare, l’introduzione all'evento alla presenza del vicesindaco, Gianfranco Giovine e di Luciano Tirindelli uno degli uomini della scorta del magistrato Giovanni Falcone assassinato nel 1992. Tirindelli, agente della Polizia di Stato dal 1986, dopo esser stato in servizio nel Commissariato P.S. di San Lorenzo nel palermitano, fu trasferito alla Squadra Mobile di Palermo ed assegnato alla scorta Dr. Falcone. Dopo la strage del 23 maggio 1992, rimane alla squadra mobile di Palermo, per poi essere assegnato alla Polizia di Frontiera Sicilia, nel 2013 chiede ed ottiene di essere trasferito a Padova, e poi a Verona nella locale Questura dove ha terminato nel 2017 la carriera. L’ex agente di Polizia sarà protagonista sabato 21 febbraio al mattino dalle ore 8.45 nell'incontro con gli studenti dell’Itis Barsanti e di altri istituti della città ed alla sera, dalle ore 20.30, al teatro Accademico. All’incontro interverrà il professor Enzo Guidotto, già consulente della commissione parlamentare antimafia, presidente dell’Osservatorio veneto sul fenomeno mafioso dal 1992 e amico del Giudice Paolo Borsellino. Dal maggio del 2013, è presidente onorario dell’associazione “Ossermafia Italia – Uniti in memoria di Paolo e Agnese Borsellino”, di cui fanno parte anche i parenti del magistrato assassinato nel luglio del 1992.

Il vicesindaco Giovine ha commentato l'iniziativa con queste parole: «Abbiamo accolto la proposta di ospitare questo incontro perché riteniamo doveroso trasmettere ai giovani un pezzo importante della storia della nostra Italia che va conosciuta oltre i libri di storia. Con l’appuntamento serale vogliamo ribadire valori importanti che sono perno della nostra Comunità, come è la lotta alla mafia e la legalità. Una testimonianza di straordinaria importanza quella che verrà presentata da Luciano Tirindelli, uno degli agenti della scorta del giudice Falcone, dei suoi sacrifici e grandi rischi che lui ed i suoi colleghi hanno incontrato». Luciano Tirindelli ha invece commentato così l'iniziativa: «Sono grato per questa opportunità che dimostra una grande sensibilità per un’opportunità di parlare ai giovani ed a persone della nostra età di un evento che si conosce poco ma che ha lasciato grandi emozioni a tutti. Il convegno si basa su un format un po’ diverso in cui con il supporto di video cercherò di raccontare la storia del Falcone Magistrato e Falcone uomo che si rapportava con i ragazzi della sua scorta e tra questi c’era anch'io 28 anni fa».

