10/11/12/13 Maggio 2018

Godega di Sant'Urbano (TV)



STREET FOOD & SOUND FESTIVAL

Il più grande Street food and sound festival del Veneto



Siamo lieti di annunciare la prima tappa del tour 2018 !

20000 mq di CIBO, MUSICA e SPETTACOLI divisi per aree tematiche:

>> MUSIC ARENA

I migliori Live e DJ set per 4 giorni di grande musica e spettacolo !!



★ Giovedì 10 Maggio ★

80 Power Radio 80

DJ's e Live Show

- Papa Winnie live

- Sandy Marton live

- Fabio De Magistris dj

- Loredana Forleo vocalist



★ Veneredì 11 Maggio ★

2000 Wonderland

Special Guest

- Ottomix

- Lady Helen



★ Sabato 12 Maggio ★

PITERPAN IMPATTO

DJ's

- Igor S

- Marco Cordi

- Marco Baxo

- Lady Brian



>> FOOD AREA

Food Truck e cucine da tutto il mondo per assaporare il migliori cibi di strada !



>> KIDS AREA

Parco giochi e laboratori didattici per bambini !



>> ADRIATICO SEA LIFE

Una mostra dalla struttura ambiziosa che presenta le peculiarità faunistiche, culturali ed enogastronomiche del mare Adriatico in una chiave moderna ed interattiva e che ha già ottenuto il patrocinio ed il marchio turistico della Regione Veneto



>> FLY ZONE

Avrai la possibilità di volare in elicottero !



>> MARKET AREA

Mercatino con i migliori espositori Italiani !



>> HAPPY HOUR

Ogni giorno dalle 17.00 alle 20.00 mega aperitivo con musica !



>> HOBBY ZONE

Domenica 13 Maggio mostra scambio modellismo agricolo !



>> EVENTO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

Ricevi in anteprima tutti gli aggiornamenti della manifestazione seguendo la pagina ufficiale: STREET FOOD & SOUND

>> ORARI FESTIVAL

- Giovedì 10 Maggio aperti dalle 17.00

- Venerdì 11 Maggio aperti dalle 17.00

- Sabato 12 Maggio aperti dalle 10:30

- Domenica 13 Maggio aperti dalle 10:30

>> INGRESSO GRATUITO PER TUTTA LA DURATA DEL FESTIVAL

>> LOCATION: Piazzale Fiera, Godega di Sant'Urbano (TV)

>> INFO LINE: 0421 270862 - 366 8772332

>> PARTNERS: KDW Agency - Ideal Project - Soluzioni di Allestimento per Eventi - IdeaSpettacolo - KontroKorrente - Godega Fiere