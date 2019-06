A Resana torna lo Street Food Festival

Lo street food, torna a Resana per la terza edizione dello Street Food Festival. Appuntamento in piazza de Gasperi sabato 22 e domenica 23 giugno 2019. Saranno presenti 8 foodtruck dove si potranno assaggiare specialità culinarie di ogni tipo e per tutti i palati. Due giorni all'insegna del cibo a portata di mano. Ideale per trascorrere una serata in compagnia.