Street Food Garden • Treviso

,7,8,9,10 Giugno - Parco di Villa Margherita, Treviso



STREET FOOD GARDEN by SNACKulture in collaborazione con Cittàpergiovani



Nella splendida cornice del Parco di Villa Margherita, a pochi minuti dal centro di Treviso! Un evento dedicato alle eccellenze dello street food immersi nel verde dei giardini! 5 giorni di grandi eventi di musica!



EVENTO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

I nostri trucks per specialità:

• Fish & Chips

• Sushi Burger

• Arrosticini Abbruzzesi

• Hot-Dog e panini BBQ

• Fritti Vegani

• Hamburger

• Polpette e cicchetti

• Messicani

• Cannoli Siciliani

• Gelati



✿ PROGRAMMA EVENTI



Mercoledì 6 Giugno

Turbo Max in concerto

Tributo 883/Max Pezzali

Giovedì 7 Giugno

En Plein Air Cinema all'Aperto

Venerdì 8 Giugno

Tropical Pizza Soundsystem

Sabato 9 Giugno

Tedua in concerto

Domenica 10 Giugno

HOLI, Il festival dei colori - il primo in Italia

INGRESSO GRATUITO



• LOCATION

Parco di Villa Margherita, Treviso



Ringraziamo Città per Giovani e il Comune di Treviso.