SubSculture 2018 · Futura

Dopo il successo di Proibito, il collettivo SubSculture Arts presenta:



- F - U - T - U - R - A -



Torna SubSculture Arts Festival, edizione 2018, un'esperienza artistica immersiva in 2 weekend. Performance * live music * installazioni * cibo del futuro * visita sotterranea. Entra nella distopia temporale.



▍8 Settembre

Bastione di S. Sofia (vicino a Porta S. Tommaso) - Treviso



▍6-7 Ottobre

Porta Santi Quaranta - Treviso





Anno 3018. L’Evento X ha fermato la Storia. La Terra è ridotta ad un cumulo di macerie inorganiche. La Società Umana è fuggita, insediandosi nel Nuovo Pianeta. Cosa ne è stato della Terra nell’Epoca Post-X? Qualcuno è sopravvissuto? Cosa è rimasto? Ora puoi avere le risposte. L'agenzia cronospaziale Futura Cronoviaggi propone un tour in due tappe alla scoperta dell'antica città di Treviso. Non perdere l'occasione di esplorare il Covo dei Ribelli e visitare i primi Laboratori di Germinazione. Sali a bordo del nostro tour inter-crono-spaziale.



▍[1° PARTE]



Sabato 8 Settembre

Bastione di Santa Sofia (vicino a Porta San Tommaso)



▍[2° PARTE]



Sabato 6 + Domenica 7 Ottobre

Porta Santi Quaranta



Bando SediciTrenta. Con il patrocinio del Comune di Treviso e di Progetto Giovani Treviso e in collaborazione con Treviso Sotterranea.

SubSculture Arts fa parte di Treviso Festival - La Rete dei Festival culturali della Città di Treviso.



