"Suffragetta anch’io - Mind The Gap": a teatro arrivano Linda Collini e Laura Feltrin

Venerdì 13 Dicembre, alle ore 20.45 al Teatro San’Anna di Treviso, le attrici Linda Collini e Laura Feltrin debutteranno con uno spettacolo nuovo di zecca: "Suffragetta anch’io - Mind The Gap", spettacolo di prosa per adulti con la regia di Davide Stefanato. Un’insegnante di oggi ed uno strano personaggio venuto dal passato si incontrano e duettano a suon di battute, sorrisi e riflessioni. Fino a che...

"Vogliamo tornare a parlare di donne e di differenza di genere e vogliamo farlo alla nostra maniera, sorridendo e facendovi sorridere! - racconta Linda Collini - Sappiamo che alle soglie del Natale gli impegni sono molti ma saremmo davvero felici di veder il teatro pieno! La riflessione non ha senso se non condivisa".