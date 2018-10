Treviso, torna l'appuntamento con "Sulla via dell'incenso"

Open night a Robe Turche dalle 19.00 alle 21.30 per presentarvi l'incenso e le fragranze che abbiamo conosciuto e portato per voi dall'Oman, la terra da cui ha avuto inizio la "Via dell'incenso". Che cos'è l'incenso? Qual è il suo utilizzo? Come si brucia? Un viaggio olfattivo per conoscere e apprezzare profumi lontani che ci evocano immagini, sensazioni, ricordi ed emozioni.



Orari delle presentazioni: le presentazioni inizieranno alle 19.00, alle 19.45 e alle 20.30. Ingresso libero. Per info: Tel 3914360734 robeturche@gmail.com