Summer Camp Sogno Numero2

NATURA, AMICIZIA, AUTONOMIA, AVVENTURA, CONOSCENZA, ESPERIENZA, CONDIVISIONE



Queste le parole per descrivere SUMMER CAMP 2018 di Sogno Numero2, associazione non profit, di Treviso - per bambini e ragazzi dai 9 ai 16 anni che si terrà in Trentino Alto Adige a Fiavè TN presso Casa Miramonti, in una struttura autogestita dal 14 al 21 luglio 2018. La proposta Estate Ragazzi 2018 – 26^ edizione, è un’inedita ma consolidata occasione di esperienze, utile alla crescita della persona, soprattutto in relazione alla gestione di sé in funzione della vita di gruppo.

L’attività contribuisce in modo incisivo ad allenare la capacità di condividere, nell’organizzare in armonia con gli altri e di esercitarsi nel confronto attivo e mai virtuale privilegiando la comunicazione diretta, senza i filtri dati da accessori quali cellulari ecc. Lo scopo e costituire un gruppo coeso che nella collaborazione ed impegno comune, permetta di raggiungere obiettivi ambiziosi, generi prodotti creativi ed evidenzi l'efficacia dei risultati raggiunti, grazie della cooperazione solidale delle individualità in risposta agli individualismi. Molto forte è anche la componente educativa del progetto che prevede la gestione comune in autonomia della struttura.

Il contesto che si vuole creare è quello della comunità di tipo familiare, con ruoli intercambiabili, sotto la supervisione di operatori ed educatori. I ragazzi parteciperanno dunque a tutte le attività domestiche, compreso l’aiuto in cucina nella preparazione dei cibi e nelle attività di riordino e di pulizia della casa. Ma non mancheranno i momenti di svago, le escursioni in luoghi splendidi come l’area Palafitticola di Fiavè, inserita nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco, il laboratorio DJ, per conoscere la musica analogica e digitale e imparare alcuni metodi di mixaggio, i primi rudimenti, le feste e la realizzazione di un Musical che prevede danza, interpretazione, scenografie e costumi. Il progetto verrà presentato in due occasioni: martedì 29 maggio e martedì 12 giugno 2018 alle ore 19.30 presso la sede dell’associazione a Treviso Borgo Mestre 107.

Per informazioni 336.656997 / 0422 348101 info@sogno2.it www.sogno2.it.