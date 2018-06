Summer Camp Sogno Numero2: due appuntamenti da non perdere

Sogno Numero2 APS Anteas organizza, assieme ai comuni di Morgano e Silea, due importanti appuntamenti di presentazione del Summer Camp Sogno Numero2, delle attività previste negli otto giorni di campo estivo, tra cui la realizzazione di un musical, e gli scopi educativi del progetto.

Gli incontri si terranno:

Giovedì 14 giugno alle ore 18.30 a Badoere di Morgano, presso l’aula Magna della scuola primaria G. Marconi via De Lazzari 6,

Venerdì 15 giugno alle ore 18.00 a Silea, presso la Biblioteca Comunale in via Don Minzoni 14

Durante la serata ci sarà anche la proiezione di un breve filmato dei luoghi che ospiteranno il campo, che quest’anno si terrà a Fiavè in Trentino Alto Adige, e si potranno avere tutte le informazioni utili.



Per informazioni 336.656997 / 0422 348101 info@sogno2.it www.sogno2.it.